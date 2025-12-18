Никита Хайкин - лучший в Лиге чемпионов по числу отражённых ударов и совершённых сейвов

Дата публикации: 18-12-2025 14:49

Вратарь норвежской команды "Будё-Глимт" Никита Хайкин по итогам шести туров стал абсолютным лидером общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по числу отбитых ударов и совершённых сейвов. Об этом информирует телеграм-канал РУСТАТ. По статистике источника, на счету Хайкина 37 отбитых ударов, включая 21 сейв. Особо стоит отметить, что Никита лидирует и по числу отражённых ближних ударов с расстояния до 10 метров - таких эпизодов у него 21. Это говорит о высокой реакции и уверенной игре на линии ворот. Благодаря его мастерству, команда сохраняла шансы даже в самых сложных матчах против сильных соперников.

Хайкин защищает цвета "Будё-Глимт" с 2023 года. За этот период в сезоне он принял участие в 40 официальных встречах на клубном уровне и пропустил 45 мячей. Несмотря на пропущенные мячи, Никита 14 раз оставлял свои ворота "сухими", блестяще проявляя свои профессиональные качества и выручая команду в опасных ситуациях.

Отмечается, что у голкипера российское происхождение, однако в Норвегии он уже стал настоящим героем среди болельщиков. Хайкин продолжает демонстрировать высокий класс и стабильность на европейском уровне.