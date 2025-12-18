Жозе Моуринью прокомментировал 750-ю победу в своей тренерской карьере

Дата публикации: 18-12-2025 14:50

Легендарный португальский наставник Жозе Моуринью поделился впечатлениями по поводу своего выдающегося достижения - 750 побед на посту тренера. Юбилейный успех был зафиксирован в матче, где под руководством португальца лиссабонская «Бенфика» одержала победу со счетом 2:0 над «Фаренсе» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии.

«750 побед - какая из них самая важная? Может быть, первая - с «Бенфикой» против «Белененсеш»? Или триумф «Порту» над «Монако» в финале Лиги чемпионов? Или же победа «Интера» над «Баварией» во втором финале Лиги чемпионов за мою карьеру? А может, сегодняшняя победа «Бенфики» над «Фаренсе»?

Нет! Самая важная - следующая, 751-я. Давайте стремиться к новым вершинам и работать ради следующей победы!» - приводит слова Моуринью издание EuroFoot, ссылаясь на его публикацию в социальной сети X.

В ходе своей тренерской карьеры Жозе Моуринью возглавлял 10 разных клубов, включая дважды «Бенфику» и дважды «Челси». За это время он завоевал в общей сложности 26 трофеев, а также четыре раза признавался лучшим клубным тренером года на мировом уровне. Опыт, амбиции и обостренное стремление к победам позволяют Моуринью сохранять энтузиазм и продолжать радовать болельщиков новыми достижениями.