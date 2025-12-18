Ибрагимович резко ответил журналисту, поставившему Роналду выше Месси

Дата публикации: 18-12-2025 14:51

Известный нападающий, в прошлом игравший за такие клубы, как "Милан", "Барселона", "Аякс" и сборная Швеции, Златан Ибрагимович вступил в дискуссию с журналистом Пирсом Морганом относительно вклада Лионеля Месси и Криштиану Роналду в успехи их команд. Поводом для спора послужило утверждение, что полузащитник "Интер Майами" Лионель Месси якобы делает для команды меньше, чем нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду делал в своих клубах. Напомним, что Ибрагимович сам играл в "Барселоне" вместе с Месси в сезоне 2009-2010 и хорошо знает возможности аргентинца.

Пирс Морган заявил: Роналду в одиночку тащил на себе "Реал" Мадрид. Он выигрывал матчи для своей команды! Месси на это не способен, - выразил свое мнение британский журналист.

Златан Ибрагимович в ответ напомнил: После того как Месси ушел из "Барселоны", клуб дважды оказался в Лиге Европы, хотя до этого стабильно входил в число лучших команд Испании и Европы. В то же время, когда Роналду покинул "Реал", мадридцы продолжали выигрывать Ла Лигу и Лигу чемпионов. Так кто тогда действительно тащил свою команду вперед? - подытожил швед, подчеркнув значение Месси для "Барселоны". Обмен мнениями между Морганом и Ибрагимовичем опубликовал ресурс BeksFCB в соцсети X.