Гвардиола прокомментировал ротацию в составе «Манчестер Сити» на игру Кубка лиги против «Брентфорда»

Дата публикации: 18-12-2025 14:56

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о выбранном составе на четвертьфинальный матч Кубка английской лиги против Брентфорда, завершившийся со счетом 2:0 в пользу горожан.

По словам Гвардиолы, команда столкнулась с напряженным графиком - серия матчей не давала возможности для полноценного отдыха основным игрокам, в числе которых, например, Эрлинг Холанд и Рубен Диаш. Наставник отметил, что всем футболистам необходимо быть готовыми, ведь после встречи с Вест Хэмом у клуба будет лишь неделя до игры с Ноттингем Форест и еще 4-5 дней до противостояния с Сандерлендом, а затем снова начнется плотный игровой цикл. Таким образом, ротация необходима, чтобы футболисты сохраняли свежесть и подходили к решающим этапам сезона в оптимальной физической форме.

Гвардиола также подчеркнул важность командного взаимодействия - все игроки, включая тех, кто выходит на поле со скамейки запасных, должны оставаться максимально вовлеченными в процессы команды и быть готовыми проявить себя, когда появится такой шанс.