22:22 ()
Свернуть список

«Крузейро» запросил у «Зенита» минимум €12 млн за бразильского защитника

Дата публикации: 18-12-2025 14:57

 

Футбольный клуб "Крузейро" требует от российского "Зенита" сумму не менее 12 миллионов евро за 21-летнего защитника Джонатана Жезуса, об этом сообщает ESPN Brazil. Согласно сведениям издания, бразильская команда не спешит расставаться с одним из самых перспективных своих игроков и рассматривает возможный переход очень осторожно - для "Зенита" сумма такого трансфера может оказаться внушительной.

Джонатан Жезус играет на позиции центрального защитника и присоединился к "Крузейро" летом 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, что делает его одним из долгосрочных проектов для бразильской команды. Несмотря на то, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого защитника только в 2,5 миллиона евро, руководство "Крузейро" явно намерено выручить за столь талантливого игрока значительно большую сумму, понимая потенциал Жезуса и его востребованность на трансферном рынке Европы.

Тем временем "Зенит" завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Отставание от идущего на первом месте "Краснодара" составляет всего одно очко, и клуб ищет способы усилить оборону перед решающей частью сезона, чтобы побороться за чемпионство. Приобретение такого игрока, как Жезус, могло бы значительно повысить уровень защиты петербургской команды.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close