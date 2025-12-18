«Крузейро» запросил у «Зенита» минимум €12 млн за бразильского защитника

Дата публикации: 18-12-2025 14:57

Футбольный клуб "Крузейро" требует от российского "Зенита" сумму не менее 12 миллионов евро за 21-летнего защитника Джонатана Жезуса, об этом сообщает ESPN Brazil. Согласно сведениям издания, бразильская команда не спешит расставаться с одним из самых перспективных своих игроков и рассматривает возможный переход очень осторожно - для "Зенита" сумма такого трансфера может оказаться внушительной.

Джонатан Жезус играет на позиции центрального защитника и присоединился к "Крузейро" летом 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, что делает его одним из долгосрочных проектов для бразильской команды. Несмотря на то, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого защитника только в 2,5 миллиона евро, руководство "Крузейро" явно намерено выручить за столь талантливого игрока значительно большую сумму, понимая потенциал Жезуса и его востребованность на трансферном рынке Европы.

Тем временем "Зенит" завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Отставание от идущего на первом месте "Краснодара" составляет всего одно очко, и клуб ищет способы усилить оборону перед решающей частью сезона, чтобы побороться за чемпионство. Приобретение такого игрока, как Жезус, могло бы значительно повысить уровень защиты петербургской команды.