«Ливерпуль», «ПСЖ» и «Фламенго» поборются за титул лучшего клуба года по версии Globe Soccer

Дата публикации: 18-12-2025 14:58

Стало известно, какие футбольные клубы вошли в финальный список претендентов на премию Globe Soccer Awards 2025 года в номинации "Лучший клуб мира". Как сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х, борьбу за престижный титул продолжат «Ливерпуль», «ПСЖ», «Фламенго», «Барселона» и «Челси». Все эти команды продемонстрировали высокие результаты на внутренней арене и в международных турнирах, что позволило им попасть в число главных фаворитов главной футбольной церемонии года.

Globe Soccer Awards - это ежегодная церемония, на которой награждаются выдающиеся игроки, тренеры, клубы и агенты, внесшие особый вклад в развитие футбола. Определение победителей происходит посредством голосования, в котором принимают участие как специалисты из мира футбола, так и фанаты со всего мира. Каждый год эта церемония собирает огромный интерес и объединяет мировое футбольное сообщество.

В прошлом году титул лучшего клуба по версии Globe Soccer Awards получил мадридский «Реал». В 2024 году "сливочные" добились внушительных успехов - выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок, подтвердив свой статус одного из лучших футбольных клубов мира на данный момент.