Анчелотти-младший покинул пост главного тренера «Ботафого»
Давиде Анчелотти больше не занимает пост главного тренера бразильского клуба «Ботафого». Официальное сообщение об этом появилось на сайте клуба, где руководство выразило благодарность за проделанную работу и преданность делу. Решение о расставании было принято 17 декабря. Вместе с Анчелотти команду также покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган, входившие в тренерский штаб с июля 2025 года.
Клуб в своём заявлении отметил, что благодарит Анчелотти за профессиональный подход и значительный вклад, который он внёс в развитие команды в течение своего пребывания. Представители «Ботафого» пожелали итальянскому специалисту успехов во всех будущих начинаниях и выразили признательность за его вклад в историю клуба. Под руководством Анчелотти команда завершила сезон на шестой позиции в турнирной таблице бразильской Серии А и вышла в плей-офф Кубка Либертадорес, остановившись на стадии 1/8 финала. В клубе также подчеркнули, что рассчитывают на успешное развитие в будущем и уже начали поиски нового тренерского штаба, чтобы продолжить движение к спортивным целям.