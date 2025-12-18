Анчелотти-младший покинул пост главного тренера «Ботафого»

Дата публикации: 18-12-2025 14:58

Давиде Анчелотти больше не занимает пост главного тренера бразильского клуба «Ботафого». Официальное сообщение об этом появилось на сайте клуба, где руководство выразило благодарность за проделанную работу и преданность делу. Решение о расставании было принято 17 декабря. Вместе с Анчелотти команду также покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган, входившие в тренерский штаб с июля 2025 года.

Клуб в своём заявлении отметил, что благодарит Анчелотти за профессиональный подход и значительный вклад, который он внёс в развитие команды в течение своего пребывания. Представители «Ботафого» пожелали итальянскому специалисту успехов во всех будущих начинаниях и выразили признательность за его вклад в историю клуба. Под руководством Анчелотти команда завершила сезон на шестой позиции в турнирной таблице бразильской Серии А и вышла в плей-офф Кубка Либертадорес, остановившись на стадии 1/8 финала. В клубе также подчеркнули, что рассчитывают на успешное развитие в будущем и уже начали поиски нового тренерского штаба, чтобы продолжить движение к спортивным целям.