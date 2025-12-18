РПЛ-клубы выразили недовольство новым предложением букмекера

Дата публикации: 18-12-2025 15:00

Клубы Российской Премьер-лиги выразили недовольство новым предложением от букмекерской компании Winline по поводу спонсорского контракта на ближайшие четыре сезона, начиная с 2026/2027 годов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно предложению букмекера, общая сумма выплат составит 2,7 миллиарда рублей в год, при этом только 500 миллионов рублей планируется выделять на маркетинговую поддержку. Для сравнения, по действующему соглашению с лигой выплаты достигают почти 4 миллиардов рублей в год с учетом средств на рекламу и продвижение. Как отмечают представители клубов, такая сумма значительно ниже их ожиданий, ведь они рассчитывали на увеличение финансирования по новому договору, учитывая растущую популярность чемпионата и повышение интереса к турниру у болельщиков и рекламодателей.

Сейчас переговоры между сторонами продолжаются. Букмекерская компания Winline, которая обладает правом на преимущественное продление партнерства, ожидает получить официальный ответ от Российской Премьер-лиги до 31 декабря текущего года. Клубы надеются, что условия будут пересмотрены и соответствующим образом скорректированы для обеспечения интересов всех участников лиги.