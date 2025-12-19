«Шахтёр» пробился в 1/8 финала Лиги конференций после ничейного матча с «Риекой»

Дата публикации: 19-12-2025 02:12

В Кракове на стадионе Мейски имени Хенрика Реймана прошел матч шестого тура общего этапа Лиги конференций, в котором встретились Шахтёр и Риека. Главным арбитром встречи назначили опытного английского рефери Энтони Тейлора. Ожидания болельщиков оказались снижены - поединок завершился без забитых голов, ничейным счетом 0:0. Защитные порядки оказались сильнее атак, и, несмотря на все старания обеих команд, ни одна из них не смогла распечатать ворота соперника.

После шести сыгранных туров в групповом этапе Лиги конференций Шахтёр занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Этот результат позволил команде напрямую выйти в 1/8 финала турнира, значительно облегчая дальнейший путь для коллектива в борьбе за трофей. Риека, в свою очередь, финишировала в середине таблицы, имея на своем счету девять очков, и теперь хорватскому клубу предстоит сыграть в раунде плей-офф на стадии 1/16 финала. Очевидно, борьба продолжится, а болельщики команд ожидают новых впечатляющих матчей.