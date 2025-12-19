В «Марселе» прокомментировали будущее тренера Де Дзерби

Дата публикации: 19-12-2025 02:46

Президент футбольного клуба "Олимпик" из Марселя Пабло Лонгория поделился своим мнением о будущем главного тренера команды Роберто Де Дзерби и рассказал, как руководство видит долгосрочное сотрудничество с итальянским специалистом. По его словам, клуб рассматривает Де Дзерби как главную кандидатуру на долгие годы вперед и полностью удовлетворён тем, как тренер справляется со своими обязанностями. "Ситуация с Роберто Де Дзерби абсолютно прозрачна. Мы хотели бы, чтобы он оставался у руля команды несколько сезонов подряд. Я верю в его профессионализм и очень рад тому, насколько он соответствует духу 'Марселя'. Каждый новый день работы с ним только укрепляет уверенность в том, что наш выбор был верным. Роберто - действительно выдающийся тренер. Сейчас, когда сезон в полном разгаре, не самое подходящее время обсуждать перспективы, но позднее мы обязательно проведём подробную беседу о его будущем. Он уже начал говорить на французском языке, успешно проходит адаптацию, и у него есть желание двигаться вперёд вместе с клубом. Нам предстоит соответствовать уровню его амбиций", - заявил Лонгория, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

На текущий момент "Олимпик" занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, что подтверждает успешную работу тренерского штаба под руководством Де Дзерби и оправдывает ожидания болельщиков команды.