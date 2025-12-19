Фелипе Мело подверг критике Сауля после финала Межконтинентального кубка

Дата публикации: 19-12-2025 11:26

Бывший футболист и ныне футбольный комментатор Фелипе Мело выразил недовольство игрой полузащитника клуба «Фламенго» Сауля Ньигеса после финальной встречи Межконтинентального кубка, в которой бразильская команда встречалась с французским «ПСЖ». Матч завершился с ничейным счётом 1:1, и лишь в серии пенальти сильнее оказались игроки «ПСЖ» - 2:1.

Главной причиной критики со стороны Мело стало то, что испанский полузащитник не сумел реализовать свой удар с одиннадцатиметровой отметки в серии послематчевых пенальти, что сыграло важную роль в исходе поединка. Анализируя игру Сауля, Мело довольно резко высказался о том, что, по его мнению, футболист слишком много времени проводит в социальных сетях и придаёт этому больше значения, чем собственно тренировкам и выступлениям на поле.

«С того момента, как он прибыл в клуб, он больше разговаривает, чем реально приносит пользу команде на поле. Лучше бы занялся делом и начал играть в футбол, ведь ты сейчас находишься в одном из величайших клубов мира!» - такие слова Мело приводит издание Mundo Bola, прокомментировавший неудачное выступление футболиста.