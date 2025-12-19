Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался об игре 17-летнего Ленарта Карла за мюнхенскую команду

Дата публикации: 19-12-2025 11:27

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн поделился своим мнением о выступлениях молодого полузащитника мюнхенской команды Ленарта Карла. По словам опытного форварда, юный футболист отлично проявляет себя на поле и уже приносит большую пользу команде, несмотря на свой юный возраст.

Кейн отметил, что Карл заметно выделяется своими качествами в трудных игровых ситуациях. "Я считаю, что Ленни великолепно нам помогает. Вы можете видеть его сильные стороны, особенно в сложных матчах, когда соперники закрывают зоны и обороняются насыщенными схемами. Это очень важно для нас, ведь мы часто сталкиваемся с командами, играющими в пять защитников или выстраивающими плотный оборонительный блок. Ленни часто открывает свободные пространства, потому что он очень быстрый, отлично владеет мячом и способен обыграть опекуна один в один. Даже когда у него нет мяча, он проделывает колоссальный объём работы", - сказал Кейн в интервью изданию Bundesliga.com.

Гарри Кейн также подчеркнул, что благодаря интенсивным тренировкам и требовательному подходу главного тренера, Карл не упускает ни одной возможности для дальнейшего роста и развития. Форвард обратил внимание на спокойный характер Ленарта и добавил, что это вполне понятно для такого молодого игрока, который только начинает свой путь на высшем уровне.

В этом сезоне 17-летний немец уже провёл за "Баварию" 20 матчей во всех соревнованиях, сумев записать на свой счёт шесть забитых мячей и две результативные передачи. Эти цифры впечатляют, особенно если учитывать его возраст и высокую конкуренцию в составе.

Контракт Ленарта Карла с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2028 года, что говорит о большом доверии со стороны руководства "Баварии". По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас оценивается примерно в 20 миллионов евро, и, если он продолжит прогрессировать такими же темпами, она может только расти. Молодой полузащитник постепенно становится одним из ключевых игроков для своей команды и получает ценный опыт на самом высоком уровне европейского футбола.