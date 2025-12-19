Конте, наставник «Наполи», прокомментировал победу над «Миланом» в полуфинале Суперкубка Италии

Дата публикации: 19-12-2025 11:28

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился впечатлениями после победы своей команды над «Миланом» в полуфинале Суперкубка Италии со счетом 2:0.

- Здесь особо нечего добавлять этим футболистам. Иногда становится скучно повторять одни и те же фразы, но, когда у тебя плотный график и ограниченная скамейка запасных, неизбежны определённые спадынеудачи, - отметил тренер. - Точно так же было и в воскресенье, и подобное еще может случиться в дальнейшем. Мы очень хотели провести серьёзную игру против сильного соперника, в составе которого множество мощных футболистов. Каждый раз нам требуется максимально высокий уровень энергии - ведь мы исповедуем активный, затратный футбол, а не прагматичный стиль. Я доволен встречей, потому что команда продемонстрировала желание сражаться за этот кубок. Ребята показали настоящий характер и настрой на победу.

Напомним, во втором полуфинале текущего турнира сыграют серебряный призёр чемпионата Италии «Интер» и обладатель Кубка страны «Болонья». Победители этих встреч разыграют главный трофей Суперкубка Италии.