Киевское «Динамо» и варшавская «Легия» вылетели из Лиги конференций

Дата публикации: 19-12-2025 11:32

Стали известны имена всех футбольных клубов, которые пробились в стадию плей-офф Лиги конференций текущего сезона. Все матчи заключительного, шестого тура группового этапа прошли в четверг, и их результаты окончательно сформировали список участников последующих раундов турнира.

В общей сложности было сыграно 18 поединков последнего тура. По итогам этих встреч те команды, которые заняли с 1-е по 8-е место в своих группах, получили возможность сразу выйти в 1/8 финала и пропустить дополнительный раунд. Остальные коллективы, завершившие выступление на позициях с 9-й по 24-ю, будут бороться за выход в 1/8 финала посредством стыковых матчей. Такая система позволяет сохранять интригу и добавляет дополнительную спортивную борьбу за главные стадии турнира.

Напрямую в 1/8 финала прошли следующие команды: "Страсбур" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК (Греция), "Спарта" (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Майнц" (Германия), а также АЕК (Кипр). Эти клубы показали лучшее выступление на групповом этапе и заслужили путевку без дополнительного отбора.

За выход в 1/8 финала в стыковых матчах сыграют такие команды, как "Лозанна" (Швейцария), "Кристал Пэлас" (Англия), "Лех" (Польша), "Самсунспор" (Турция), "Целе" (Словения), АЗ (Нидерланды), "Фиорентина" (Италия), "Риека" (Хорватия), "Ягеллония" (Польша), "Омония" (Кипр), "Ноа" (Армения), "Дрита" (Босния и Герцеговина), КуПС (Финляндия), "Шкендия" (Северная Македония), "Зриньски" (Босния и Герцеговина) и "Сигма" (Чехия). Первые восемь клубов из этого списка будут иметь статус сеяных при жеребьевке, что увеличивает их шансы на более удобного соперника в следующем этапе.