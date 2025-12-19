12:24 ()
Криштиану Роналду стал лицом новой кампании по продаже нижнего белья

Дата публикации: 19-12-2025 11:34

Форвард команды «Аль-Наср» и национальной сборной Португалии, Криштиану Роналду, опубликовал свежий рекламный пост, посвящённый своему бренду CR7 Underwear.

На новых фотографиях Роналду демонстрирует отличную физическую форму, сравнивая свои образы «тогда и сейчас», подчёркивая, что благодаря дисциплине и профессионализму он с годами не утратил своих спортивных качеств.

Особого внимания заслуживает и коммерческая сторона проекта. Линейка изделий CR7 уже много лет обеспечивает футболисту стабильный высокодоходный бизнес и считается одним из самых успешных персональных брендов в спортивной индустрии.

Криштиану Роналду подтверждает свою способность добиваться успеха не только на футбольном поле, но и в деловой сфере, умело совмещая оба направления.

Этот пример демонстрирует, как талант и целеустремлённость позволяют спортсмену строить масштабную карьеру не только в спорте, но и в предпринимательстве.

Таким образом, CR7 Underwear продолжает укреплять позиции на рынке, а Роналду остаётся ярким примером синергии спортивных достижений и бизнес-успеха.


