Самые успешные руководители футбольных клубов

Глобальная беттинговая компания 1xBet рассказывает о менеджерах, которые добились большого прогресса не во главе грандов и часто с минимальными ресурсами.

Фроде Томассен (Буде-Глимт, директор менеджмента)

У него была скромная футбольная карьера, после чего будущий функционер поработал в Министерстве культуры Норвегии, а также в администрации Nord University. В 2017 году Фроде получил приглашение в Буде-Глимт, где прекрасно использовал свой опыт в футболе и менеджменте.

До прихода Томассена у клуба из Заполярья не было ни одного титула. В 2018 году он угадал на все сто с назначением Кьетиля Кнутсена – тренера с системным подходом. Также наш герой наладил работу академии и отдела селекции, не забыв улучшить качество ментальной подготовки игроков. Результаты Буде-Глимт при Томассене впечатляют: 4 титула чемпиона Норвегии, первое участие в основном этапе Лиги чемпионов, полуфинал Лиги Европы в 2025 году и множество выгодных исходящих трансферов.

Магнус Эмеус (Мьельбю, президент)

Швеция находится на 90-м месте в мире по количеству населения. Но даже для этой страны стало настоящим чудом чемпионство клуба из рыбацкого поселка Хеллевик, в котором проживает около 1500 человек.

Бизнесмен Магнус Эмеус пришел в клуб в 2015 году и за 10 лет сотворил невозможное. Вот как он объяснил причины феноменального успеха: «Нам нужно быть лучшими в том, что бесплатно. У нас может быть лучший командный дух, чем у Реала. И мы можем подготовиться к игре лучше, чем Ман Юнайтед». Состав Мьельбю действительно в основном составлен из свободных агентов и арендованных игроков, а на многих клубных должностях работают местные жители. И выяснилось, что с такой бизнес-моделью команду из ниоткуда можно вывести в квалификацию Лиги чемпионов!

Кирилл Луи-Дрейфус (Сандерленд, главный акционер и президент)

Швейцарско-французский бизнесмен выкупил контрольный пакет акций Сандерленда в феврале 2021 года, когда клуб играл в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе Англии. Четыре года спустя «Черные коты» вернулись в АПЛ после 8-летнего отсутствия. Прошлым летом Луи-Дрейфус выделил около 200 млн евро на трансферы, чтобы избежать участи большинства новичков последних лет, которые обычно сразу вылетают обратно в Чемпионшип. В итоге Сандерленд прекрасно стартовал и даже может побороться за путевку в еврокубки.

Маркус Креше (Айнтрахт Франкфурт, спортивный директор)

Под его управлением Падерборн поднялся в Бундеслигу из третьей лиги, а РБ Лейпциг в 2020 году дошел до полуфинала Лиги чемпионов. С апреля 2021 года Креше работает спортивным директором Айнтрахта, которому помог выиграть трофей Лиги Европы в 2022 году и уже дважды сыграть в Лиге чемпионов. Причина успеха – умение развивать игроков для выгодной перепродажи. При Креше Айнтрахт заработал на трансферах почти на 170 млн евро больше, чем потратил.

