"Фенербахче" достиг договоренности по переходу полузащитника ПСВ Вермана

Дата публикации: 19-12-2025 23:01

 

Стамбульский «Фенербахче» достиг договоренности с полузащитником ПСВ из Эйндховена Йоей Верманом по поводу его перехода в турецкий клуб. Об этом информирует известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х. Согласно информации источника, «Фенербахче» рассматривает трансфер Вермана как важнейшее усиление своего состава в стремлении завоевать чемпионский титул Суперлиги, где клубу предстоит серьезная конкуренция с «Галатасараем».

По имеющейся информации, руководство турецкого клуба готово воспользоваться опцией выкупа футболиста, сумма которой составляет 20 миллионов евро. Также сообщается, что сам игрок уже достиг договоренности по личным условиям контракта с новым клубом и выразил готовность перейти в «Фенербахче» в самое ближайшее время. Окончательное оформление перехода ожидается в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне полузащитник отличился заметной результативностью - на его счету 22 проведенных матча, в которых он забил восемь голов и сделал семь результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Вермана на данный момент достигает 27 миллионов евро, что подчеркивает его высокую ценность на европейском футбольном рынке.

