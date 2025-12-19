«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Интера» за €35 млн

Дата публикации: 19-12-2025 23:02

«Ювентус» проявляет заметный интерес к 26-летнему полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези. По данным Calciomercato, представители футболиста также предлагали его услуги таким клубам, как «Рома» и «Наполи», которые заинтересованы в укреплении своих средних линий. Интерес сразу нескольких топ-клубов свидетельствует о росте популярности итальянца на внутреннем рынке страны.

Источники отмечают, что миланский «Интер» не желает отпускать своего хавбека в аренду, даже с правом последующего выкупа. «Нерадзурри» рассматривают только вариант полноценного трансфера и готовы расстаться с Фраттези в случае получения официального предложения на сумму не менее € 35 млн. Такой запрос может поступить уже в зимнем трансферном окне. Сам Давиде предпочел бы остаться выступать в Серии А, поскольку считает, что сможет раскрыться в одном из ведущих итальянских клубов.

В текущем сезоне Фраттези сыграл за «Интер» в 13 матчах всех турниров, сумев отметиться двумя результативными передачами. Контракт с «нерадзурри» у игрока действует до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в те же € 35 млн, что только подчеркивает заинтересованность крупных клубов и готовность миланцев вести переговоры по такому сценарию.