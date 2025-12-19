02:29 ()
Белый дом обращался к ФИФА с просьбой вручить Трампу Премию мира, сравнимую с Кубком мира

Дата публикации: 19-12-2025 23:03

Как сообщает The Times, сотрудники Белого дома обратились к Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) с просьбой изготовить для президента США Дональда Трампа Премию мира настолько большого размера, чтобы она могла конкурировать по масштабу с главным футбольным трофеем - Кубком мира. Помощники Трампа вели переговоры с представителями организации по поводу создания внушительного по размерам трофея. Кроме того, американская сторона хотела, чтобы на церемонии награждения рядом с президентом находились два морских пехотинца США, подчеркивая тем самым торжественность момента и статус своего лидера.

Тем не менее, ФИФА удалось переубедить представителей Белого дома и убедить их ограничиться тем, что морские пехотинцы просто вынесут Премию мира на сцену и сразу же покинут ее, не сопровождая президента в момент вручения. Награждение Дональда Трампа состоялось на жеребьевке группового этапа чемпионата мира 2026 года. Премия мира от ФИФА появилась сравнительно недавно - она была учреждена в ноябре 2025 года и Трамп стал первым в истории обладателем этой новой международной награды, свидетельствующей о признании его вклада.

