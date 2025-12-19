Джонс поделился, как Салах извинился перед командой «Ливерпуля» за свои слова

Дата публикации: 19-12-2025 23:04

Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс рассказал, что нападающий Мохамед Салах принес извинения своим партнерам по команде после своих публичных заявлений о недовольстве ситуацией в клубе. Ранее египетский футболист поделился своим непониманием относительно отсутствия у него достаточного количества времени на поле и даже отметил, что его отношения с главным тренером Арне Слотом стали достаточно напряжёнными. Эти слова Салах произнес после матча английской Премьер-лиги против "Лидс Юнайтед", завершившегося результативной ничьей 3-3. В той встрече Салах не появился на футбольном поле, оставшись на скамейке запасных.

По словам Джонса, Мохамед Салах самостоятельно подошёл к игрокам "Ливерпуля" и обратился к ним с извинениями. "Мо [Салах] сам себе хозяин и может говорить все, что считает нужным. Он подошёл к нам и сказал: 'Если я кого-то обидел или заставил почувствовать себя некомфортно, прошу прощения'. Это действительно показывает его характер."

Также Джонс подчеркнул, что после инцидента в команде сохранялась позитивная атмосфера, а сам Салах остался прежним оптимистом: "Мо был настроен позитивно, продолжал улыбаться, как всегда. Все остальные также поддерживали его и сохранили хорошее настроение. Я думаю, такое поведение говорит лишь о стремлении побеждать", - добавил футболист.

Кёртис Джонс отметил, что иметь амбиции и желания играть - вполне естественно для любого спортсмена высокого уровня. "Если игроку всё равно на то, что он находится на скамейке и ему не хочется помогать команде, то это уже гораздо более серьёзная проблема", - приводит слова Джонса Sky Sports.