«Болонья» одолела «Интер» по пенальти и вышла в финал Суперкубка Италии

Дата публикации: 20-12-2025 02:29

В Саудовской Аравии на стадионе "Аль-Авваль Парк" завершился захватывающий полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретились "Болонья" и миланский "Интер". Главным арбитром игры был итальянский судья Даниэле Киффи. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты "Болоньи", оформив итоговую победу - 3:2 по пенальти.

Первый гол был забит уже на второй минуте матча - нападающий "Интера" Маркус Тюрам удачно реализовал момент и вывел свою команду вперёд. Однако "Болонья" не стала отступать. На 35-й минуте полузащитник Риккардо Орсолини сравнял счёт, точно пробив с пенальти. Команды активно атаковали, но в оставшееся время основного и дополнительного таймов отличиться никому так и не удалось. Исход полуфинала решил розыгрыш пенальти, где игроки "Болоньи" проявили больше собранности и хладнокровия, отправив свою команду в финал турнира.

Напомним, что в первом полуфинале Суперкубка "Наполи" уверенно переиграл "Милан" со счётом 2:0 и уже ждёт соперника по решающему поединку. К слову, в прошлом году трофей завоевал именно "Милан", обыграв в финале "Интер" со счётом 3:2.

Победа "Болоньи" стала настоящей сенсацией для болельщиков и наверняка добавит интриги финальной встрече нынешнего розыгрыша престижного турнира.