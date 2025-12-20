Определён самый дорогой футбольный клуб Украины на сегодняшний день

Дата публикации: 20-12-2025 02:32

Известный интернет-портал Transfermarkt вновь обновил актуальные рыночные стоимости составов клубов украинской Премьер-лиги. По информации ресурса самым дорогим клубом чемпионата остается «Шахтёр», чья суммарная стоимость оценивается в 163,3 млн евро. На втором месте расположилось киевское «Динамо» - 73,55 млн евро, а третью позицию занимает «Полесье Житомир», чья стоимость составов составляет 29,0 млн евро.

Полная таблица рейтинга клубов по рыночной стоимости доступна на изображении ниже:

На данный момент, по итогам 16 туров национального первенства, лидерство в турнирной таблице удерживает команда «ЛНЗ Черкассы», набрав 35 очков. Столько же баллов имеет и донецкий «Шахтёр», оказавшийся на второй строке благодаря дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Полесье Житомир» с 30 очками. Следом идут «Динамо» (Киев) и «Кривбасс» из Кривого Рога - оба клуба имеют по 26 очков. В зоне вылета на данный момент находятся «Александрия» (11 очков) и «Полтава», которая набрала всего 9 очков за прошедшие туры. Таким образом, борьба за выживание и места в верхней части таблицы обещает быть напряжённой и интригующей до самого конца чемпионата.