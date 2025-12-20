06:01 ()
Свернуть список

Раскрыта сумма, которую «Рома» предложила «Атлетико» за Распадори

Дата публикации: 20-12-2025 02:36

 

В последние часы заметно активизировались переговоры между "Ромой" и представителями нападающего мадридского "Атлетико" Джакомо Распадори по поводу его возможного перехода в столичный итальянский клуб. Об этом информирует издание Calciomercato.

Как сообщает источник, на первых этапах "матрасники" не планировали расставаться с 25-летним форвардом. Однако ситуация изменилась - клуб начал рассматривать уход нападающего уже несколько дней назад. "Рома" намерена арендовать Распадори с последующим правом выкупа футболиста за 20 миллионов евро. Важно отметить, что итальянец рассматривается в качестве отдельного усиления, а не в качестве альтернативы еще одному потенциальному новичку команды - Джошуа Зиркзее, которого "волки" также планируют приобрести у "Манчестер Юнайтед".

Джакомо Распадори пополнил ряды мадридского "Атлетико" только минувшим летом, перейдя из "Наполи". За это время он успел выйти на поле в 13 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и столько же результативных передач. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент составляет 22 миллиона евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close