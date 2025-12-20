Раскрыта сумма, которую «Рома» предложила «Атлетико» за Распадори

Дата публикации: 20-12-2025 02:36

В последние часы заметно активизировались переговоры между "Ромой" и представителями нападающего мадридского "Атлетико" Джакомо Распадори по поводу его возможного перехода в столичный итальянский клуб. Об этом информирует издание Calciomercato.

Как сообщает источник, на первых этапах "матрасники" не планировали расставаться с 25-летним форвардом. Однако ситуация изменилась - клуб начал рассматривать уход нападающего уже несколько дней назад. "Рома" намерена арендовать Распадори с последующим правом выкупа футболиста за 20 миллионов евро. Важно отметить, что итальянец рассматривается в качестве отдельного усиления, а не в качестве альтернативы еще одному потенциальному новичку команды - Джошуа Зиркзее, которого "волки" также планируют приобрести у "Манчестер Юнайтед".

Джакомо Распадори пополнил ряды мадридского "Атлетико" только минувшим летом, перейдя из "Наполи". За это время он успел выйти на поле в 13 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и столько же результативных передач. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент составляет 22 миллиона евро.