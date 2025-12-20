FourFourTwo признал Ямаля лучшим футболистом мира, Холанд - второй, Мбаппе не вошёл в тройку

Дата публикации: 20-12-2025 16:49

Известное британское издание FourFourTwo опубликовало обновленный рейтинг ста сильнейших футболистов мира на данный момент. В формировании этого престижного списка принимали участие не только спортивные журналисты, но и эксперты-аналитики, а также знаменитые футбольные специалисты, что позволило сделать рейтинг максимально объективным и разносторонним.

По итогам голосования первое место в рейтинге занял юный талант из «Барселоны» - вингер Ламин Ямаль. Этот игрок уже в таком возрасте поражает болельщиков своей техникой, скоростью и умением вести игру в самых сложных ситуациях. Вторую позицию занял выдающийся нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который продолжает демонстрировать высокий уровень результативности в английской Премьер-лиге и на международной арене. Замыкает тройку лучших страйкер «Баварии» Гарри Кейн - его вклад в успехи мюнхенского клуба сложно переоценить.

Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo:

Ламин Ямаль («Барселона»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Гарри Кейн («Бавария»). Усман Дембеле («ПСЖ»). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид). Рафинья («Барселона»). Педри («Барселона»). Хвича Кварацхелия («ПСЖ»). Нуну Мендеш («ПСЖ»). Букайо Сака («Арсенал»).

Отметим, что Усман Дембеле, занявший четвертое место в списке лучших игроков мира, недавно был удостоен награды «Золотой мяч». Кроме того, он был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА благодаря своим выдающимся достижениям на клубном и международном уровнях. Такой рейтинг еще раз подтверждает, насколько ярко проявляют себя молодые и уже известные футболисты на современной мировой арене, и как быстро могут поменяться лидеры в мировом футболе, отражая динамику развития игры.