FourFourTwo признал Ямаля лучшим футболистом мира, Холанд - второй, Мбаппе не вошёл в тройку
Известное британское издание FourFourTwo опубликовало обновленный рейтинг ста сильнейших футболистов мира на данный момент. В формировании этого престижного списка принимали участие не только спортивные журналисты, но и эксперты-аналитики, а также знаменитые футбольные специалисты, что позволило сделать рейтинг максимально объективным и разносторонним.
По итогам голосования первое место в рейтинге занял юный талант из «Барселоны» - вингер Ламин Ямаль. Этот игрок уже в таком возрасте поражает болельщиков своей техникой, скоростью и умением вести игру в самых сложных ситуациях. Вторую позицию занял выдающийся нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который продолжает демонстрировать высокий уровень результативности в английской Премьер-лиге и на международной арене. Замыкает тройку лучших страйкер «Баварии» Гарри Кейн - его вклад в успехи мюнхенского клуба сложно переоценить.
Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo:
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Усман Дембеле («ПСЖ»).
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
- Рафинья («Барселона»).
- Педри («Барселона»).
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
- Нуну Мендеш («ПСЖ»).
- Букайо Сака («Арсенал»).
Отметим, что Усман Дембеле, занявший четвертое место в списке лучших игроков мира, недавно был удостоен награды «Золотой мяч». Кроме того, он был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА благодаря своим выдающимся достижениям на клубном и международном уровнях. Такой рейтинг еще раз подтверждает, насколько ярко проявляют себя молодые и уже известные футболисты на современной мировой арене, и как быстро могут поменяться лидеры в мировом футболе, отражая динамику развития игры.