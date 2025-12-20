Артём Дзюба выразил желание вновь выступать за сборную России

Дата публикации: 20-12-2025 16:51

37-летний нападающий клуба "Акрон" Артем Дзюба заявил о своей готовности снова выступать за национальную сборную России. Футболист подчеркнул, что настроен вернуться в команду и при необходимости готов помочь сборной в ближайших матчах. "Готов вернуться в сборную", - рассказал Дзюба, его слова приводит издание "РБ Спорт".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил интересную новость: Международная федерация футбола (ФИФА) официально признала, что автором одного из голов сборной России в товарищеской встрече с Германией (2:2), состоявшейся в 2005 году, был нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин, как считалось раньше. Если ФИФА окончательно зафиксирует корректировку, на счету Кержакова окажется 31 мяч, и он догонит Дзюбу по числу голов за национальную команду. Сейчас у Дзюбы 31 забитый мяч, у Кержакова - 30.

Напомним, что очередной гол Артем Дзюба забил 19 марта 2025 года в товарищеском матче против сборной Гренады. На 43-й минуте встречи он поразил ворота соперника, сделав этот мяч своим 31-м за сборную. Благодаря этому Дзюба стал единоличным рекордсменом по количеству забитых голов за всю историю выступлений российской национальной команды, превзойдя достижение Кержакова. Теперь судьба рекорда зависит от решения ФИФА по пересмотру голов в матче с Германией.