Флик: для любой команды встреча с «Барселоной» - главное событие сезона

Дата публикации: 20-12-2025 21:59

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими ожиданиями от грядущего поединка 17-го тура испанской Ла Лиги, где каталонцы встретятся с «Вильярреалом». Эта важная встреча будет проходить 21 декабря и обещает быть настоящим украшением игрового дня.

«Конечно, каждая игра для нас всегда имеет особое значение, но на этот раз соперник обладает своей яркой философией и характерным прямым стилем. Команда «Вильярреал» за последние годы заметно прибавила и сейчас демонстрирует очень качественный футбол. Их прогресс нельзя не отметить. Кубок, Лига чемпионов, Ла Лига - это совершенно разные турниры, и каждый предъявляет свои требования к игрокам. Но неизменно одно: для любого клуба матч против «Барселоны» - событие года, к которому они подходят с максимальной концентрацией и мотивацией. Не сомневаюсь, что нас ждёт напряжённая борьба», - приводит слова Флика издание AS.

После 17 проведённых туров в чемпионате Испании, «Барселона» сумела заработать 43 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Вильярреал» набрал 35 очков за 15 сыгранных встреч и сейчас находится на третьей позиции. Ожидается захватывающая игра между двумя сильными соперниками, где на кону будут важные турнирные баллы.

