Тьяго Силва обратился к фанатам после перехода в «Порту»

Дата публикации: 20-12-2025 21:59

Бразильский защитник Тьяго Силва обратился к болельщикам "Порту" сразу после того, как официально стал игроком португальского клуба и подписал контракт.

"Я хотел бы объявить о своём возвращении в "Порту" и выразить, насколько я счастлив, что получил такой шанс. Я очень мотивирован, полон сил и желаю помочь команде наилучшим образом. Хочу выразить благодарность нашему президенту Виллашу-Боашу за оказанное доверие, а также тренеру Франческо Фариоли за веру в меня. С нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на поле вместе с вами и ощутить поддержку наших фанатов. Благодаря вам команда может совершить многое, и я надеюсь, что мы вместе добьёмся больших успехов с "драконами" и подарим болельщикам множество незабываемых моментов", - приводит слова защитника журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Соглашение футболиста с "Порту" рассчитано до июня 2026 года, при этом у сторон есть опция продления контракта ещё на один год - до лета 2027 года. Напомним, ранее Тьяго Силва покинул бразильский "Флуминенсе", став свободным агентом после завершения срока соглашения с родным клубом. Теперь он продолжит свою европейскую карьеру в составе португальского гранда, где рассчитывает внести значимый вклад в достижение новых побед.