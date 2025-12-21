«Арсенал» обыграл «Эвертон» и остался лидером Премьер-лиги

Дата публикации: 21-12-2025 01:57

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» (Ливерпуль) и «Арсенал» (Лондон). Победу со счетом 1:0 одержали футболисты «Арсенала». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Главным судьей поединка выступил Сэмюэл Барротт.

Гол оказался единственным в матче и был забит уже в первом тайме - на 27-й минуте Виктор Дьёкереш уверенно реализовал пенальти, чем принес важные три очка своей команде. После этого игроки «Арсенала» надежно удерживали преимущество, практически не давая «Эвертону» создать серьезных голевых моментов.

Для «Арсенала» эта победа стала очередным шагом к успешному завершению первой половины чемпионата, ведь команда продолжает лидировать в таблице. Лондонский клуб возглавляет турнир с 39 очками и пока опережает своих конкурентов по чемпионской гонке. А вот у «Эвертона» после этого тура осталось 24 очка, что позволяет им удерживаться на 10-й позиции в таблице английской Премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата у обеих команд важные матчи. 28 декабря «Эвертон», известный как «павлины», сыграет на выезде против «Сандерленда». А «Арсенал» 27 декабря проведет домашнюю встречу на своем поле против «Брайтон энд Хоув Альбион». Оба матча обещают быть интересными для болельщиков и могут повлиять на расстановку сил в турнирной таблице АПЛ.