«Крузейро» предлагает «Зениту» €8 млн и игрока обороны за трансфер Жерсона

Дата публикации: 21-12-2025 15:17

Главный тренер "Крузейро" Тите одобрил кандидатуру полузащитника Жерсона, который в данный момент защищает цвета "Зенита". Руководство бразильской команды из Белу-Оризонти нацелено на проведение сделки по переходу 28-летнего хавбека и готово включить в возможный обмен своего защитника Джонатана Жезуса, сообщает портал Goal.com из Бразилии.

Согласно информации источника, "Зенит" планирует получить за Жерсона 25 миллионов евро - именно такую сумму клуб из Санкт-Петербурга потратил на его приобретение летом прошлого года. Тем не менее "Крузейро" не в состоянии выплатить всю сумму сразу. В качестве частичной компенсации бразильцы готовы не только предложить трансфер Жезуса, но также добавить примерно 8 миллионов евро в денежном эквиваленте.

Джонатан Жезус защищает цвета "Крузейро" с лета 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Согласно актуальным данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость этого защитника оценивается в 2,5 миллиона евро. Если сделка состоится, это может стать одним из самых заметных трансферов в этом межсезонье, а оба клуба надеются усилить свои составы и добиться новых высот в ближайшем будущем.