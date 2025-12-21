Тренер «Тоттенхэма» Франк раскритиковал работу арбитров в игре против «Ливерпуля»

Дата публикации: 21-12-2025 15:21

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился своим мнением о судейской работе в матче 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля», который завершился со счетом 1:2. Франк указал, что испытывает чувство уважения и гордости за своих подопечных и команду в целом.

Франк отметил: "Во-первых, я действительно горжусь всеми своими игроками и всей нашей командой. Футболисты проявили большую стойкость и трудолюбие, сумели справляться с трудностями, которых сегодня было немало."

По словам тренера, начало игры проходило под контролем "шпор" - первые 30 минут они действовали уверенно. Однако затем команда столкнулась с неприятной ситуацией в виде удаления игрока после красной карточки. Франк подчеркнул, что не согласен с этим решением арбитра и считает его ошибочным. Кроме того, он добавил, что после перерыва судья допустил еще одну крупную оплошность на поле. Тренер надеялся, что на помощь придет VAR и ошибку исправят, но это, по его мнению, так и не произошло.

Несмотря на возникшие трудности и удаление Кристиана Ромеро, команда продолжила борьбу, забила красивый гол и показала свой характер. По итогам матча Франк еще раз отметил, что основное чувство после этой встречи - гордость за свою команду, несмотря на конечный результат.

На данный момент после 17 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 13-е место в таблице, имея в своем активе 22 очка.