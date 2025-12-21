Дата публикации: 21-12-2025 20:39

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем престижной награды "Личность года", присуждаемой авторитетным немецким спортивным изданием Kicker. Это почетное звание ежегодно вручается наиболее ярким и влиятельным представителям футбольного сообщества Германии. История премии насчитывает уже более тридцати лет - с 1990 года она существовала под названием "Человек года", а затем была переименована в "Личность года", чтобы еще более подчеркнуть значимость вклада лауреатов в развитие национального футбола.

Гарри Кейн присоединился к составу мюнхенского клуба летом 2023 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма". С момента своего перехода английский форвард быстро стал одним из ключевых игроков "Баварии" и завоевал сердца болельщиков своей результативной игрой. В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 14 матчах Бундеслиги, где отличился впечатляющими 18 забитыми голами и отдал три результативные передачи. В рамках Лиги чемпионов Кейн также показал высокий класс, забив пять мячей в шести проведённых встречах. Помимо этого, он сумел отличиться пятью голами в Кубке Германии и еще один раз поразил ворота соперника в матче за Суперкубок страны.

Амбиции Гарри Кейна и его выдающиеся показатели, продемонстрированные в уже состоявшихся играх, стали весомой основой для получения столь важной для немецкого футбола награды. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года - таким образом, фанаты клуба и поклонники футболиста могут рассчитывать, что он еще не раз принесет команде важные голы и новые спортивные достижения. Успех Кейна служит не только подтверждением его личного таланта, но и новым импульсом для развития всего немецкого футбола, а также вдохновением для юных спортсменов по всей стране.