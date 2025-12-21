Гарри Кейн признан «Личностью года 2025» по версии журнала Kicker
Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем престижной награды "Личность года", присуждаемой авторитетным немецким спортивным изданием Kicker. Это почетное звание ежегодно вручается наиболее ярким и влиятельным представителям футбольного сообщества Германии. История премии насчитывает уже более тридцати лет - с 1990 года она существовала под названием "Человек года", а затем была переименована в "Личность года", чтобы еще более подчеркнуть значимость вклада лауреатов в развитие национального футбола.
Гарри Кейн присоединился к составу мюнхенского клуба летом 2023 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма". С момента своего перехода английский форвард быстро стал одним из ключевых игроков "Баварии" и завоевал сердца болельщиков своей результативной игрой. В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 14 матчах Бундеслиги, где отличился впечатляющими 18 забитыми голами и отдал три результативные передачи. В рамках Лиги чемпионов Кейн также показал высокий класс, забив пять мячей в шести проведённых встречах. Помимо этого, он сумел отличиться пятью голами в Кубке Германии и еще один раз поразил ворота соперника в матче за Суперкубок страны.
Амбиции Гарри Кейна и его выдающиеся показатели, продемонстрированные в уже состоявшихся играх, стали весомой основой для получения столь важной для немецкого футбола награды. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года - таким образом, фанаты клуба и поклонники футболиста могут рассчитывать, что он еще не раз принесет команде важные голы и новые спортивные достижения. Успех Кейна служит не только подтверждением его личного таланта, но и новым импульсом для развития всего немецкого футбола, а также вдохновением для юных спортсменов по всей стране.