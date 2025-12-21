«Бавария» крупно победила «Хайденхайм» в 15-м туре Бундеслиги

Дата публикации: 21-12-2025 23:58

15-й тур чемпионата Германии по футболу сезона 2025/2026 завершился матчем между «Хайденхаймом» и «Баварией». Команда из Мюнхена уверенно победила соперника со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Фойт-Арена», который расположен в Хайденхайм-на-Бренце. Главным судьей матча выступил Флориан Бадштюбнер.

Первый гол на 15-й минуте забил Йосип Станишич, открыв счет и установив преимущество гостей. На 32-й минуте Майкл Олисе удвоил разницу, укрепив лидерство «Баварии». Почти в самом конце матча, на 87-й минуте, Луис Диас сделал счет 3:0. Окончательный результат установил Гарри Кейн, отличившись на 90+2-й минуте встречи.

После этого уверенного успеха «Бавария» набрала 41 очко и закрепилась на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хайденхайм» же остался с 11 очками и идет на 17-й строчке, находясь в зоне риска вылета из высшего дивизиона Германии.

В следующем туре «Хайденхайму» предстоит домашний матч против «Кёльна», который пройдет 10 января. В этот же уикенд, 11 января, «Бавария» сыграет в родных стенах с «Вольфсбургом». Обе команды рассчитывают улучшить свои позиции, и болельщиков ждут новые захватывающие встречи немецкого первенства.