Артета поделился мнением о соперничестве «Арсенала» с «Манчестер Сити» в АПЛ

Дата публикации: 22-12-2025 00:02

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после минимальной победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги прокомментировал ситуацию в таблице и борьбу за чемпионство, а также поделился мыслями о конкуренции с "Манчестер Сити". Сейчас команды располагаются на вершине турнирной таблицы: у "Арсенала" 39 очков, "Манчестер Сити" отстаёт всего на два очка с 37 баллами. Такая плотность на верхушке турнирной таблицы лишь добавляет интриги в борьбу за титул.

- Мы не концентрируемся на положении соперников, - подчеркнул Артета в интервью ESPN. - Конечно, вы, представители прессы, постоянно следите за этим, но для нас главным остаётся наш собственный футбол, наше развитие и результаты, которые мы демонстрируем. Мы понимаем, как непросто проходить весь сезон в такой сильной лиге, и как важно не терять концентрацию независимо от результатов других команд.

Тренер добавил, что коллектив получает удовольствие от ежедневной работы и процесса самосовершенствования. Каждый день в команде полон эмоций и труда - футболисты и тренерский штаб стараются выкладываться на полную, чтобы добиваться максимальных результатов. Артета подчеркнул, что игроки "Арсенала" сосредоточены только на тех вещах, которые зависят от них самих, ведь это единственный способ пройти длинную дистанцию чемпионата и добиться успеха. - Мы делаем всё возможное, а что в итоге получится - увидим по окончании сезона, - завершил наставник лондонцев.

В следующем, 18-м туре АПЛ, "Арсенал" 27 декабря примет на своём поле команду "Брайтон энд Хоув Альбион". Матч обещает быть интересным, ведь лондонцы намерены продолжить победную серию и укрепить лидерство, а болельщики надеются увидеть яркую игру своего клуба.