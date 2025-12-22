Дани Алвес планирует приобрести футбольный клуб из Португалии

Дата публикации: 22-12-2025 00:16

Бывший защитник футбольного клуба «Барселона» и национальной сборной Бразилии Дани Алвес планирует приобрести португальский футбольный клуб «Сан-Жуан-де-Вер», который в данный момент выступает в третьем по значимости дивизионе чемпионата Португалии — Лиге 3. По информации, опубликованной в издании Globo, Дани Алвес также рассматривает возможность возвращения на футбольное поле и возобновления своей профессиональной карьеры в течение ближайших шести месяцев. Это может стать не только новым этапом в его жизни, но и уникальным опытом, так как в планах Алвеса — совместить участие в матчах в роли игрока с административными и управленческими обязанностями внутри клуба.

Предварительный проект, предложенный самим Алвесом, состоит в том, чтобы экс-футболист не только защищал цвета «Сан-Жуан-де-Вера» на поле, но и принимал участие в стратегическом и спортивном руководстве клуба. Дани рассматривает этот вариант как возможность начать новую главу в карьере — как на футбольном поле, так и вне его. Есть вероятность, что его дебют за клуб может состояться уже в следующем сезоне, если все организационные детали удастся согласовать достаточно быстро и успешно.

Стоит напомнить, что Дани Алвес не играл на профессиональном уровне с 2023 года. Это было связано с арестом футболиста в Испании по обвинению в сексуальном насилии, что привело к длительному судебному разбирательству. Алвес провёл около года под арестом, а в 2024 году был приговорён к четырём с половиной годам заключения. Однако в 2025 году, после повторного рассмотрения дела, суд отменил обвинительный приговор из-за недостаточного количества доказательств и ряда новых обстоятельств, что позволило экс-игроку рассчитывать на продолжение своей карьеры.

За свою долгую спортивную карьеру Дани Алвес добился огромных успехов на клубном и международном уровнях. Он является шестикратным чемпионом Испании, а также трёхкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны». Вместе с «Севильей» Алвес дважды становился обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, в период своей игры за французский клуб «Пари Сен-Жермен», ему удалось дважды выиграть чемпионат Франции. Таким образом, возможное возвращение Дани Алвеса в футбол и его переход на руководящие позиции могут стать значимым событием для «Сан-Жуан-де-Вера» и всего португальского футбольного сообщества. В перспективе это также повысит интерес к команде и привлечёт внимание болельщиков со всего мира.