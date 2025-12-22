Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль завёл YouTube-канал

Дата публикации: 22-12-2025 19:48





Нападающий Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль открыл собственный канал на YouTube. На данный момент там опубликовано одно длинное видео продолжительностью 11 минут, в котором футболист проводит экскурсию по своему дому, а также размещён один короткий ролик-«шортс». Уже в первые часы после запуска страницы на канал подписалось более 99 тысяч пользователей, что говорит о большой популярности и интересе к молодой звезде футбола.

Ламин Ямаль с апреля 2023 года выступает за основную команду Барселоны. В сезоне 2024 года 18-летний вингер стал одним из ключевых игроков для сине-гранатовых и активно участвует в матчах испанской Ла Лиги. На счету талантливого футболиста 14 проведённых игр, в которых он смог отличиться семью забитыми голами и выдал семь результативных передач партнёрам. Его динамичный стиль игры и умение создавать опасные моменты делают его одной из восходящих звёзд европейского футбола.

Ранее Ламин Ямаль был признан лучшим футболистом мира по версии авторитетного британского журнала FourFourTwo. В масштабном рейтинге, куда вошли сотня лучших игроков планеты, Ямаль занял первую строчку, что подтверждает его исключительный талант и быстро растущее влияние в современном футболе. Многие эксперты и болельщики с нетерпением ждут дальнейшего развития его карьеры.