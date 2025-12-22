«Бавария» целый год удерживала первую строчку в Бундеслиге - это новый рекорд чемпионата

Дата публикации: 22-12-2025 19:50

Мюнхенская "Бавария" уверенно продолжает доминировать в чемпионате Германии. Благодаря убедительной победе в матче 15-го тура Бундеслиги над "Хайденхаймом" со счетом 4:0, команда сохранила лидерство в турнирной таблице. Этот успех позволил "Баварии" достичь исторического рекорда - под руководством Венсана Компани клуб стал первой командой в истории немецкого первенства, которая удерживала за собой первую строчку во всех турах в течение календарного года. Этой уникальной статистикой поделился телеграм-канал Opta Sports.

На протяжении всего 2025 года мюнхенцы не уступали никому позицию лидера - "Бавария" закреплялась на вершине таблицы после каждого из 34 туров текущего года. Итогом этого впечатляющего результата стало очередное чемпионство Бундеслиги по окончании сезона 2024/2025. Сейчас в активе клуба уже 41 очко, что подчеркивает высокий уровень и стабильность команды.

Следующий матч ожидает болельщиков 11 января, когда "Бавария" на домашнем стадионе встретится с "Вольфсбургом" и постарается продолжить свою победную серию.