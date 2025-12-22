Фернандеш получил травму - «МЮ» не отпустит Майну зимой

Дата публикации: 22-12-2025 19:58

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Майну, скорее всего, останется в клубе на ближайшее время и не будет продан или отдан в аренду в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, такое решение связано с травмой капитана красных дьяволов Бруну Фернандеша. Напомним, португальский хавбек был вынужден покинуть поле во время перерыва матча 17-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, который завершился поражением МЮ со счётом 1:2. Сообщается, что Фернандеш почувствовал болезненный дискомфорт уже в первом тайме после одного из игровых моментов и не смог продолжить встречу.

Согласно источникам, руководство Манчестер Юнайтед приняло решение не рассматривать предложения по Майну ни об аренде, ни о продаже зимой. Этот молодой полузащитник выступил уже в 12 матчах за манкунианцев в нынешнем сезоне, проявляя большой потенциал и становясь все более важным игроком в составе команды. На сегодняшний день трансферная стоимость Кобби Майну оценивается примерно в 40 миллионов евро. Руководство клуба рассчитывает на хавбека как на одного из ключевых исполнителей в ближайших матчах, особенно при неопределенности со сроками восстановления Бруну Фернандеша.