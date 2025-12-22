ПСЖ может предложить Луису Энрике пожизненный контракт

Дата публикации: 22-12-2025 19:59

Руководство «ПСЖ» всерьёз рассматривает вариант заключения уникального пожизненного контракта с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщает издание AS. Если соглашение будет подписано, оно станет первым подобным случаем в мировой футбольной истории. Парижский клуб высоко ценит достижения 55-летнего испанского специалиста, считая его идеальным кандидатом для долгосрочного и стабильного развития команды.

Руководство парижан полностью поддерживает Энрике, отмечая его профессионализм, нестандартный подход к тренировочному процессу и умение мотивировать игроков на достижение максимальных результатов. Действующий контракт наставника с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года, однако в клубе готовы сделать для него исключение - подписать контракт на неограниченный срок. Более того, этот договор может стать не только самым продолжительным, но и самым дорогостоящим в истории футбола, что будет ещё одним подтверждением особого статуса Луиса Энрике.

С момента прихода Энрике в «ПСЖ» летом 2023 года команда добилась впечатляющих успехов на внутренней и международной арене. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции, завоевали Кубок страны и дважды выигрывали Суперкубок Франции. Помимо этого, уверенное выступление позволило клубу впервые в своей истории стать победителем Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025, а также выиграть Межконтинентальный кубок. Благодаря этим достижениям Луис Энрике стал одним из самых успешных тренеров в истории «Пари Сен-Жермен».