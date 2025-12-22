23:50 ()
Уэстон Маккенни: я доволен своей жизнью в «Ювентусе» и получаю удовольствие от жизни в Турине

Дата публикации: 22-12-2025 23:27

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился своими мыслями относительно возможного продления контракта с итальянским клубом. Действующее соглашение американского футболиста с туринской командой заключено до лета 2026 года, но вопрос о будущем продолжает волновать и болельщиков, и самого игрока.

«Я чувствую себя счастливым в «Ювентусе», мне по душе жизнь в Турине. За плечами уже четыре года, проведённые здесь, и я хотел бы остаться как можно дольше, однако многое зависит от решения клуба. Переговоры о новом контракте? Честно говоря, не могу утверждать, что мы уже начали обсуждать этот вопрос (смеётся)», - приводит слова Маккенни издание Corriere dello Sport.

В этом сезоне американский полузащитник провёл за туринский клуб 22 официальных матча, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами на партнёров. Согласно информации портала Transfermarkt, на текущий момент рыночная стоимость Уэстона Маккенни оценивается в 22 миллиона евро. Американец продолжает доказывать свою ценность для «Ювентуса», внося значительный вклад в успехи итальянской команды на всех фронтах.

