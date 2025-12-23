«Манчестер Юнайтед» определил семь кандидатов на позицию полузащитника

Дата публикации: 23-12-2025 18:22

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» начал активно рассматривать варианты усиления центра поля в следующем сезоне. Как пишет talkSPORT, руководители манкунианцев уже сформировали предварительный шорт-лист из семи потенциальных полузащитников, которых могут попытаться приобрести в 2026 году.

По сообщениям источника, в список вошли такие игроки, как Конор Галлахер (в настоящее время выступает за «Атлетико» Мадрид), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Тайлер Адамс («Борнмут») и Ангело Штиллер («Штутгарт»). Каждый из этих полузащитников отличается своими игровыми качествами, что делает выбор перед тренерским штабом достаточно многообразным.

Однако наибольшее внимание «Манчестер Юнайтед» уделяет двум кандидатам - Конору Галлахеру и Рубену Невешу. По мнению talkSPORT, подписание кого-либо из них кажется наиболее реальным развитием событий, ведь оба футболиста не скрывают желания вернуться играть в английскую Премьер-лигу. При этом отмечается, что остальные игроки, попавшие в шорт-лист, скорее всего, будут недоступны для перехода в ближайшее трансферное окно. Решение по трансферам окончательно примут к лету, с учётом ситуации на рынке и целей команды.