Объявлены сроки возвращения Бруну Фернандеша после травмы

Дата публикации: 24-12-2025 01:47

В "Манчестер Юнайтед" надеются, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш сможет восстановиться после полученной травмы и вернуться к матчу 22-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити". Этот поединок запланирован на 17 января. О планах клуба сообщает издание The Times.

Согласно информации источника, ожидается, что португальский футболист пропустит порядка пяти встреч - это четыре матча в рамках АПЛ и одна игра в Кубке Англии. Руководство и медицинский штаб "Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ходом восстановления игрока.

Фернандеш получил повреждение мягких тканей во время встречи с "Астон Виллой" в поединке 17-го тура чемпионата Англии, которая завершилась победой "манкунианцев" со счетом 2:1. После первого тайма он был вынужден покинуть поле. К счастью, травма оказалась менее серьёзной, чем предполагалось сначала, и процесс восстановления идет по плану.

Напомним, что португалец присоединился к "Манчестер Юнайтед" зимой 2020 года и быстро стал одним из ведущих игроков команды, а также ее капитаном. Возвращения Бруну с нетерпением ждут как болельщики, так и партнеры по команде.