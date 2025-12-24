Экс-нападающий «Барселоны» может перейти в «Челси» за €50 млн

Дата публикации: 24-12-2025 01:49

Клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к экс-форварду «Барселоны» Витору Роке, который в настоящее время играет за «Палмейрас». Однако лондонский клуб проявляет гораздо большую конкретику в своих намерениях по подписанию молодого бразильца. Как сообщает Football Transfers со ссылкой на Sky Sport Switzerland, представители «Челси» уже сделали шаги в направлении возможного трансфера.

По данным источника, сам Роке заинтересован в возвращении в Европу. Игроку импонирует работа главного тренера «Челси» Энцо Марески, который уже сотрудничает с молодым бразильцем Эстевао, демонстрируя доверие к футболистам из его страны. В прошлом обсуждалась возможная сумма сделки - порядка 50 миллионов евро, которую «Челси» готов заплатить за 20-летнего нападающего.

Напомним, Витор Роке представлял «Барселону» с 2024 по 2025 год, проведя за каталонский клуб 16 матчей и отметившись двумя мячами. Сейчас у него действующий контракт с «Палмейрасом», рассчитанный до конца 2029 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро. В футбольном мире продолжается борьба за талантливого форварда, и переход в одну из ведущих европейских команд может стать следующим шагом в его карьере.