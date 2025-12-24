«Челси» отказался от переговоров по трансферу Семеньо из «Борнмута»

Дата публикации: 24-12-2025 01:50

«Челси» принял решение приостановить работу по возможному переходу крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо. Информацию об этом сообщил журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Лондонский клуб действительно проявил интерес к футболисту и даже делал официальный запрос по трансферу, однако после обсуждений в руководстве было решено продолжить делать ставку на тех атакующих игроков, которые уже входят в состав «Челси». Источник при этом подчеркивает, что ситуация может измениться летом - не исключено, что переговоры между клубами возобновятся по окончании текущего сезона.

Антуан Семеньо проводит довольно успешный сезон, уже сыграв 17 матчей во всех соревнованиях за «Борнмут». За это время он отметился восемью голами и сделал три результативные передачи, тем самым став одним из ключевых игроков своей команды. Его действующий контракт с «Борнмутом» рассчитан до лета 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Пока «Челси» сосредотачивается на текущем составе, однако интерес к Семеньо может вновь возрасти в случае изменений на трансферном рынке. Футболист продолжает демонстрировать стабильную игру, что заставляет клубы топ-уровня внимательно следить за его карьерой.