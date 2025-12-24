"Атлетико" планирует предложить Диего Симеоне новый контракт

Дата публикации: 24-12-2025 13:28

Руководство мадридского «Атлетико» рассматривает возможность нового соглашения с главным тренером команды Диего Симеоне, даже несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщает издание Marca. К формальным переговорам с аргентинским специалистом клуб еще не приступал, однако внутренние обсуждения уже ведутся. В руководстве уверены, что Симеоне по-прежнему является ключевой фигурой для успешного развития и стабильности всего проекта.

Этой точки зрения придерживаются президент «Атлетико» Энрике Сересо, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин и спортивный директор Матеу Алемани. Они отмечают вклад Симеоне в прогресс команды и высоко оценивают его лидерские качества и работу в клубе на протяжении всех этих лет. Диего Симеоне занимает пост главного тренера с декабря 2011 года. За этот период он смог дважды привести «Атлетико» к победе в чемпионате Испании, а также вывести команду в финал Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне мадридцы показывают уверенную игру и после 18 туров занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Такой результат подтверждает, почему руководство клуба готово говорить о дальнейшем сотрудничестве с Симеоне, считая его лучшим кандидатом для предстоящих задач и будущих успехов.