Кот-д’Ивуар – Мозамбик: прогноз к матчу Кубка Африки

Дата публикации: 24-12-2025 13:30

24 декабря на стадионе Марракеш состоится матч первого тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором встретятся национальные сборные Кот д'Ивуара и Мозамбика. Начало встречи запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Команда Кот д'Ивуара является бывшим представителем страны-хозяйки предыдущего Кубка Африки. Тогда этот коллектив неудачно стартовал на турнире, а тренер Фаэ, который на тот момент был назначен лишь временно, изначально воспринимался как временный рулевой. Тем не менее он сумел привести команду к победе на турнире, что стало настоящей сенсацией. После этого успеха Фаэ закрепился в должности основного наставника, и сейчас у него есть немало достижений, которыми он можно гордиться.

Под руководством Эмерса ивуарийская сборная вновь обеспечила себе участие в чемпионате мира. В недавнем отборочном турнире они столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны сборной Габона. Борьба за лидерство была напряженной и завершилась победой Кот д’Ивуара с перевесом всего в одно очко – 26 против 25. Для подтверждения своего превосходства команде пришлось победить в восьми из десяти матчей, дополнительно сыграв вничью дважды. Лишь в ноябре сборная потерпела единственное поражение в товарищеском матче против Саудовской Аравии, но вскоре сумела уверенно обыграть более скромного соперника – Оман со счетом 2:0.

Что касается Мозамбика, эта сборная не была в числе фаворитов на континентальном уровне. На самом деле, команда принимает участие во втором подряд Кубке Африки, что для неё уже является значимым достижением. На предыдущем турнире 2023 года сборная Мозамбика продемонстрировала свой лучший результат за всю историю выступлений – хоть и не победила ни разу, но дважды сыграла вничью, показав свой рост.

В составе сейчас нет ярких звезд, однако в команде выступают игроки, представляющие ведущие европейские чемпионаты. В отборочном цикле сборная показала достойный результат – набрав 18 очков, точно столько же, сколько и команда Уганды, Мозамбик занял третье место в группе, уступив лишь по дополнительным показателям. Впрочем, осенние товарищеские матчи были для команды не слишком удачными: ничья с Чадом и поражения от Марокко и Анголы не внушили особого оптимизма.

Что касается личных встреч этих команд, стоит отметить, что Мозамбик несколько раз поднимался на более высокий уровень, выводя матчи вничью, особенно в 2008 и 2021 годах после серии из трёх поражений подряд. Тем не менее в самом последнем их противостоянии в 2021 году команда снова потерпела поражение от более сильного и опытного соперника из Кот д’Ивуара.

В предстоящем матче букмекеры отдают явное предпочтение ивуарийской сборной. Ожидается, что игра не принесет особенной интриги. Наиболее вероятным исходом считается победа Кот д'Ивуара с форой -1 гол, где коэффициент на такой исход составляет примерно 1.60. Мы также склоняемся к этому прогнозу, учитывая текущий уровень подготовки и форму обеих команд.

Таким образом, матч Кот д'Ивуар - Мозамбик обещает быть насыщенным с точки зрения борьбы за лидерство в группе, хотя и не ожидается большая напряженность, учитывая разницу в классе и опытности соперников. Кроме того, встреча предоставляет отличную возможность вновь увидеть выступления футболистов из топ-чемпионатов и оценить перспективы каждого из коллективов в рамках КАН.