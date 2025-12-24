Камерун против Габона: прогноз на матч Кубка Африки 2025

Дата публикации: 24-12-2025 13:31

24 декабря на стадионе Адрар состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сразятся национальные сборные Камеруна и Габона. Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Камерун

Сборная Камеруна традиционно считается одной из самых известных команд в истории африканского футбола. Ранее команда демонстрировала блестящие выступления на чемпионатах мира, составляя славную летопись всеафриканского футбола. Однако на этот раз "Львы" не сумели квалифицироваться на предстоящий мундиаль. Причины этого достаточно понятны: несмотря на статус явного фаворита своей отборочной группы, футболисты Камеруна смогли заработать лишь девятнадцать очков, что на четыре меньше, чем у Кабо-Верде, который досрочно обеспечил первое место. После этого в плей-офф сборная Камеруна уступила ДР Конго со счётом 0:1 в первом раунде стыковых встреч, не сумев ничего противопоставить сопернику.

На данный момент в команде царит некоторая нестабильность и внутренние разногласия. С одной стороны, бывший тренер Брис, который был уволен Самюэлем Это'О после неудачной квалификации, не смирился с этим решением и продолжает считать себя главным тренером команды, даже опубликовал список вызванных игроков. С другой стороны, текущий наставник Паскаль Пагу пришёл к выводу обойтись без ряда ветеранов, включая Онана и Абубакара, в своём составе для турнира. Всё это объясняет, почему Камерун сейчас не входит в число явных фаворитов Кубка Африканских Наций.

Габон

Сборная Габона имела реальные шансы впервые в своей истории попасть на чемпионат мира 2026 года. Команда показывала отличную игру в отборочном цикле, выиграв восемь из десяти матчей и набрав всего 25 очков. Однако в группе оказался и сильный соперник — Кот-д'Ивуар, у которого оказалось на один балл больше и который занял первое место.

Последним шансом для габонцев оказался ноябрьский плей-офф против Нигерии. Там команда проявила характер, отыгравшись в концовке основного времени матча. Однако, скорее всего, именно эти усилия оказались чрезмерно утомительными — в дополнительное время габонцы пропустили три гола и уступили. Несмотря на это, для тренерского штаба под руководством Тьерри Муюма, который в прошлом сам выступал за национальную сборную, было крайне важно сохранить боевой дух игроков и позитивно зарядить их на Кубок Африканских Наций. Отметим, что раньше габонцам не удавалось проходить дальше четвертьфинала, но нынешний состав кажется одним из самых сильных в истории команды.

Статистика личных встреч

За последние пять встреч между Камеруном и Габоном команды имеют равное количество побед – по две на каждую сторону, при одном ничейном исходе. Это говорит о том, что противостояние между этими сборными всегда довольно напряжённое и непредсказуемое.

Прогноз

Несмотря на определённое предпочтение букмекеров в сторону камерунцев, нельзя недооценивать габонскую сборную. Исходя из текущей формы и мотивации, логично поставить на то, что Габон не уступит в этом матче. Коэффициент на такой исход составляет около 1,7, что выглядит достаточно привлекательным выбором для ставок.

Матч на стадионе Адрар обещает стать интересной и непредсказуемой игрой, ведь обе команды имеют свои сильные стороны и стремятся доказать свою состоятельность на континентальном уровне. Отдают ли предпочтение букмекеры Камеруну или верят в потенциал Габона — в любом случае болельщики смогут насладиться напряжённой борьбой и высококлассным футболом, каким славится Кубок Африканских Наций.