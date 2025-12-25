«Интер Майами» начал продажу фрагментов газона своего домашнего стадиона

Дата публикации: 25-12-2025 01:09

Действующий чемпион МЛС, футбольный клуб "Интер Майами", объявил на своём официальном сайте о запуске продажи уникальных сувениров для поклонников. Теперь болельщики могут приобрести эксклюзивные коллекционные предметы с фрагментами натурального газона с домашнего стадиона команды - "Чейз Стэдиум". Именно на этом поле "Интер Майами" одержал победу над "Ванкувер Уайткэпс" в финальном матче Кубка МЛС со счетом 3:1, что стало историческим событием для клуба из Флориды.

В коллекцию сувениров вошли два вида акриловых брелоков, внутри которых находится настоящий кусочек газона, каждый по цене 50 долларов. Помимо них, на продажу выставлен акриловый куб с аналогичным фрагментом поля стоимостью 200 долларов. Особого внимания заслуживает лимитированная коллекция, включающая эксклюзивный образец газона, а также металлический билет, покрытый золотым напылением, который можно приобрести за 350 долларов. Самым дорогостоящим и престижным лотом коллекции стала подарочная коробка с глянцевым покрытием и внутренней замшевой отделкой. Внутри — акриловый куб с газоном и золотой билет, а стоимость этого уникального сувенира составляет 750 долларов. Разнообразие и оригинальность коллекции несомненно заинтересуют преданных фанатов команды и коллекционеров редких спортивных меморабилий.