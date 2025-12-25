Эдуард Камавинга создаст футбольную академию в Анголе

Дата публикации: 25-12-2025 18:30

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга готовит открытие собственной футбольной академии в Анголе. Игрок, которому 23 года, решил реализовать этот проект на своей исторической родине, чтобы вдохновлять и поддерживать новое поколение молодых футболистов.

В столице Анголы, Луанде, Камавинга посетил встречу с представителями Министерства спорта и молодежной политики вместе со своими родителями. Главной целью этой поездки стало завершение всех формальностей, необходимых для запуска новой академии и школы, где юные таланты смогут не только развивать футбольные навыки, но и получать образование.

«Я принял решение создать здесь футбольную академию и школу для молодежи, чтобы отдать долг своей стране за всё, что она для меня сделала. Это для меня огромная радость и честь. Мои родители испытывают за меня гордость, и я тоже рад вернуться на родину и иметь возможность вложиться в развитие своего народа», - цитирует Камавинга издание Footmercato.

В нынешнем сезоне Эдуарду Камавинга провел за "Реал" 16 матчей во всех соревнованиях, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его вклад в успехи клуба по-прежнему велик, и теперь он стремится поддержать детей из Анголы, создавая для них новые пути к профессиональному футболу и успеху в жизни.