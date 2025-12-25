В Риме назревает революция, и Довбик выражает недовольство

Дата публикации: 25-12-2025 18:34

В зимнее трансферное окно римская команда "Рома" планирует провести масштабные изменения в своей линии атаки, сообщает Sky.

По данным источника, главный приоритет для "волков" - форвард "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе. Римляне намерены активно работать над его подписанием уже в январе. Помимо Зиркзе, римский клуб проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Джакомо Распадори.

Также в список потенциальных усилений атаки "Ромы" попал игрок "Эвертона" Бету. Римляне готовы предложить обмен, в рамках которого их украинский форвард Артем Довбик может перейти в английский клуб.

Такая трансферная политика показывает, что "Рома" нацелена на значительное обновление состава в атакующей линии, стремясь повысить конкуренцию и усилить эффективность нападения для борьбы на внутренней и международной аренах. Руководство клуба намерено тщательно оценивать все предложения, чтобы подобрать оптимальных игроков и усилить атакующий потенциал команды.