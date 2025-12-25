21:19 ()
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к своим фанатам

Дата публикации: 25-12-2025 18:35

Украинский вингер лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик поздравил своих болельщиков с Рождеством Христовым через Stories на своем официальном Instagram-аккаунте:

"Merry Christmas 💙".

Напомним, что с декабря 2024 года Михаил Мудрик отстранен от участия в футбольных матчах из-за допингового дела. Согласно последним сообщениям, футболист планирует вернуться на поле 17 января 2026 года.

До введения временного запрета в сезоне 2024/25 Мудрик сыграл за клуб 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач, демонстрируя отличную форму и пользу для команды.

Его временное отсутствие стало серьёзным ударом для "Челси" и поклонников, однако команда и сам игрок надеются на скорейшее возвращение на поле и продолжение успешной карьеры.

